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"Надеемся, что ничего серьезного". Заря отреагировала на травму своего игрока в матче за молодежную сборную Украины

Молодежная сборная Украины

Полузащитник не смог доиграть поединок до конца

"Надеемся, что ничего серьезного". Заря отреагировала на травму своего игрока в матче за молодежную сборную Украины

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Арендованный полузащитник киевского "Динамо" Александр Яцык, который играет в этом сезоне на правах аренды за луганскую "Зарю", вышел в стартовом составе молодежной сборной Украины U-21 на товарищескую игру против сверстников из Польши (3:2).

Впрочем, он был вынужден покинуть поле из-за повреждения на 72-й минуте матча. Его заменил Антон Царенко. Ранее Яцык успел отличиться голевым пасом, помог украинцам забить второй гол в этом контрольном поединке.

"Надеемся, что ничего серьезного и 22-летний полузащитник сможет сыграть в ближайшем матче "Зари" против "Колоса", — отреагировала "Заря" у себя в соцсетях.

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Отметим, что Александр Яцык в этом сезоне забил 5 голов и отдал три ассиста в 20 матчах за "Зарю" во всех турнирах. Летом 22-летний полузащитник после завершения срока аренды вернется в киевское "Динамо".

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Заря (Луганск) молодежная сборная Украины Александр Яцык
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Андрей Журба
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