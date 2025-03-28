Вацко: Может еще Шевченко перед отцом Степанова на колени стать должен? Таких футболистиков очень много в украинском футболе

Журналист Виктор Вацко вернулся к теме нападающего "Байера" Артема Степанова, не желающего играть за молодёжную сборную Украины под руководством Дмитрия Михайленко.

"Должен ли вмешиваться Андрей Шевченко? С его стороны это было бы слишком благородно, потому что это не его уровня вопроса. С точки зрения статуса, что он должен делать? Уговаривать кого? Футболистика, потому что это еще не футболист. Таких футболистиков очень много в украинском футболе, 17-летних молодых и амбициозных ребят с еще более амбициозными родителями.

Это поведение футболистика, который своими действиями показывает, что эго и "мухи" в голове важнее страны. Ну что Шевченко такого должен уговаривать? Может, еще Андрей перед отцом Степанова на колени стать должен? Все ради того, чтобы за сборную Украины играл кто-то, кто не хочет за нее играть?"