Вацко: Может еще Шевченко перед отцом Степанова на колени стать должен? Таких футболистиков очень много в украинском футболе
Комментатор возмущен ситуацией с молодым форвардом
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Журналист Виктор Вацко вернулся к теме нападающего "Байера" Артема Степанова, не желающего играть за молодёжную сборную Украины под руководством Дмитрия Михайленко.
"Должен ли вмешиваться Андрей Шевченко? С его стороны это было бы слишком благородно, потому что это не его уровня вопроса. С точки зрения статуса, что он должен делать? Уговаривать кого? Футболистика, потому что это еще не футболист. Таких футболистиков очень много в украинском футболе, 17-летних молодых и амбициозных ребят с еще более амбициозными родителями.
Это поведение футболистика, который своими действиями показывает, что эго и "мухи" в голове важнее страны. Ну что Шевченко такого должен уговаривать? Может, еще Андрей перед отцом Степанова на колени стать должен? Все ради того, чтобы за сборную Украины играл кто-то, кто не хочет за нее играть?"
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“Я уверен, что люди, которые считают, что они 4 гола на детском уровне забили, то им все кланяться должны, люди, пренебрежительно относящиеся к другим, своей стране, никогда в жизни не будут выкладываться, напрягаться на поле, не будут биться за команду.
Я не могу вспомнить случаев, когда футболист, не желающий играть за команду, этой команде давал бы что-то, кроме геморроя", – заверил Вацко.
Артем выходил на поле в составе "Байера" в конце матча 8-го тура Лиги чемпионов против пражской "Спарты" (2:0).
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