"Я не могу позволить себе проигрывать". Игрок молодежной сборной Украины оценил контрольные матчи
Не пошло
Фото: ФК Слован Ліберець
Полузащитник "Слована" Либерец Иван Варфоломеев прокомментировал последние контрольные игры сборной Украины U-21. Сине-желтые уступили Словении U-21 (1:1, 5:6 - пен.) и Польше U-21 (2:3).
"Я бы сказал, что матч нашей сборной вообще не удался. К сожалению, мы проиграли оба товарищеских матча. Я не могу позволить себе проигрывать и очень сожалею по этому поводу. Но это футбол, такое случается.
Я самый молодой игрок, но я все равно буду много играть в течение следующих двух лет. Конечно, мне придется много работать, чтобы получить приглашение. Для меня большая честь защищать желто-синие цвета. Это всегда было моей мечтой", - сказал Варфоломеев.
В этом сезоне 21-летний украинец провел за "Слован" Либерец 20 матчей и забил 1 гол. Еще 5 игр имеет в активе за вторую команду.
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