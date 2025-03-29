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"Я не могу позволить себе проигрывать". Игрок молодежной сборной Украины оценил контрольные матчи

Молодежная сборная Украины

Не пошло

"Я не могу позволить себе проигрывать". Игрок молодежной сборной Украины оценил контрольные матчи

Фото: ФК Слован Ліберець

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Полузащитник "Слована" Либерец Иван Варфоломеев прокомментировал последние контрольные игры сборной Украины U-21. Сине-желтые уступили Словении U-21 (1:1, 5:6 - пен.) и Польше U-21 (2:3).

"Я бы сказал, что матч нашей сборной вообще не удался. К сожалению, мы проиграли оба товарищеских матча. Я не могу позволить себе проигрывать и очень сожалею по этому поводу. Но это футбол, такое случается.

Я самый молодой игрок, но я все равно буду много играть в течение следующих двух лет. Конечно, мне придется много работать, чтобы получить приглашение. Для меня большая честь защищать желто-синие цвета. Это всегда было моей мечтой", - сказал Варфоломеев.

В этом сезоне 21-летний украинец провел за "Слован" Либерец 20 матчей и забил 1 гол. Еще 5 игр имеет в активе за вторую команду.

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Источник:
Слован Ліберец
Опубликовал: Виктор Иванчук
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