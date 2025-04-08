"УАФ официально отменила вызов Степанова в сборную", - журналист

Украинский комментатор и журналист Игорь Бурбас выдвинул свою версию конфликта УАФ и форварда "Байера" и сборной U-20 Артема Степанова.

По словам источника, УАФ направила официальное письмо "Байеру" об отзыве из расположения сборной игрока.

"Из той новой информации, которую удалось добыть за эту неделю, оказывается, что есть установленные ФИФА сроки, которые дают возможность национальным ассоциациям вызывать футболистов, присылать по электронной почте вызов футболистов в клуб.

По моей информации, УАФ просрочила этот срок ровно на один день, когда вызвала Артема Степанова. Это мне подтвердили в пресс-службе "Байера". "Байер" имел право не отпускать футболиста, но клуб на это не пошел, на все эти конфликты.

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После этого мы понимаем, что ситуация разворачивалась так, что сам Степанов отказался ехать, потому что ему некомфортно работать с Михайленко и его штабом. Он был готов ехать в U-21, куда ему пообещал Мельгоса. Он отказался и после этого, по моей информации, от УАФ на офис "Байера" приходит другое письмо – отзыв футболиста Артема Степанова, что его уже не вызывают, а отзывают из лагеря сборной U-20.

Фамилия человека, который подписывал письмо об отзыве – Вакалюк. Я, честно говоря, не знаю, кто это. Как мне сказали, это определенный менеджер сборной U-20, которого скоро уже не будет в этой сборной", – сказал Бурбас.