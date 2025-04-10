"Каждый работает в рамках вертикали". Мельгоса отреагировал на слухи о коррупции в украинских сборных

Координатор младших сборных Украины Унаи Мельгоса прокомментировал информацию относительно коррупции в молодежной и юношеских командах.

"Опубликованная в СМИ информация о коррупции в институте национальных сборных не соответствует действительности. Никакого давления или предвзятости в подборе игроков со стороны тренеров нет и быть не может. Каждый работает в рамках четко определенной вертикали своих полномочий и в интересах развития национальных сборных Украины.

Что касается отбора игроков, наш скаутский процесс базируется на высочайшем уровне профессионализма. Решения никогда не основываются на одном источнике информации - мы составляем многочисленные подробные отчеты, чтобы гарантировать определение и отбор потенциально лучших игроков для национальной сборной", - поделился испанец в комментарии "ТаТоТаке".