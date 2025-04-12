Вацко: Рукоприкладства до Степанова в сборной Украины не было

Блогер и комментатор Виктор Вацко прокомментировал "инсайдерскую информацию" о рукоприкладстве в сборной Украины до Артема Степанова.

"Я заранее говорю, нравится это кому-то или не нравится, если какого-нибудь футболиста в будущем вызовут в сборную Украины, а он откажется, для меня лично это красная линия. И мне абсолютно п***й (безразлично - прим.), кто у него в футболе покровитель.

А почему сейчас так переполошились, почему Мельгоса закипышал, начал расследование какие-то там проводить? Потому что в том письме из “Баера” черным по белому написано, что именно Унаи Мельгоса пообещал Артему Степанову вызов в свою команду U-21, а затем переиграл историю и сказал, что играть тот будет за U-20, тренироваться с U-21 и играть за U-20.

Я на прошлой неделе разговаривал с человеком, приближенным к семье Степановых. Мне интересно было узнать, о каком там рукоприкладстве начали информацию распространять наши блоггеры, потому что действительно рукоприкладство – это серьезно. Если там кто-нибудь из тренеров ударил ребенка, я считаю, что это серьезно, я считаю, что за это надо наказывать.

Разумеется, там на меня семья Степановых обижена, я это понимаю и принимаю, я наверняка на их месте тоже на такого, как я бы обиделся. Но что касается сборной, правда же в чем заключается? Мне также сказали, что рукоприкладства никакого не было”, – сказал Вацко.