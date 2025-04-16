  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2025 U-21
В тренде

Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2025 U-21

Молодежная сборная Украины

Поединки молодежки сине-желтых покажут бесплатно

Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2025 U-21

Фото: Instagram MEGOGO

Новина українською

Медиасервис MEGOGO выиграл тендер на эксклюзивную трансляцию на территории Украины матчей финального турнира чемпионата Европы-2025 U-21 с участием молодежной сборной Украины.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Все матчи турнира будут транслироваться на OTT-платформе MEGOGO. Игры сборной Украины и выбранные встречи с участием других молодежных национальных команд будут транслироваться бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Эфирный канал покажет вживую такие игры:

  • Все матчи сборной Украины;
  • Матч-открытие Евро U-21;
  • Избранные поединки четвертьфинала и полуфинала;
  • Финальный матч в Братиславе.

Евро-2025 U-21 пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии. Соперниками молодежной сборной Украины в группе на турнире будут Дания (12 июня), Финляндия (15 июня) и Нидерланды (18 июня).

В 1/4 финала пройдут по две лучшие команды из каждой группы. Финальный поединок состоится в Братиславе.

По теме
yellow-arrow
Вацко: Рукоприкладства до Степанова в сборной Украины не было
yellow-arrow
"Каждый работает в рамках вертикали". Мельгоса отреагировал на слухи о коррупции в украинских сборных
yellow-arrow
"УАФ официально отменила вызов Степанова в сборную", - журналист
молодежная сборная Украины чемпионат Европы U-21 Megogo
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости