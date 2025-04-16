Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2025 U-21

Медиасервис MEGOGO выиграл тендер на эксклюзивную трансляцию на территории Украины матчей финального турнира чемпионата Европы-2025 U-21 с участием молодежной сборной Украины.

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Все матчи турнира будут транслироваться на OTT-платформе MEGOGO. Игры сборной Украины и выбранные встречи с участием других молодежных национальных команд будут транслироваться бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Эфирный канал покажет вживую такие игры:

Все матчи сборной Украины;

Матч-открытие Евро U-21;

Избранные поединки четвертьфинала и полуфинала;

Финальный матч в Братиславе.

Евро-2025 U-21 пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии. Соперниками молодежной сборной Украины в группе на турнире будут Дания (12 июня), Финляндия (15 июня) и Нидерланды (18 июня).

В 1/4 финала пройдут по две лучшие команды из каждой группы. Финальный поединок состоится в Братиславе.