Защитник молодежной сборной Украины не сыграет на Евро-2025

Защитнику "Карпат" Андрее Булеза предстоит пройти операцию по реконструкции крестообразных связок колена в немецком Мюнхене. Об этом сообщает Sport.ua.

21-летний футболист получил травму еще в прошлом году, был прооперирован в одной из киевских клиник, но из-за проблем с восстановлением без повторного хирургического вмешательства ему не обойтись.



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Таким образом, Булеза точно не примет участия на летнем чемпионате Европы-2025 U-21.

Напомним, в 2024-м году Андрей перешел в "Карпаты" из "Шахтера", но с тех пор так и не успел дебютировать за львовский клуб в официальных матчах.