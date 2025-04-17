  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Защитник молодежной сборной Украины не сыграет на Евро-2025
В тренде

Защитник молодежной сборной Украины не сыграет на Евро-2025

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Не везет парню

Защитник молодежной сборной Украины не сыграет на Евро-2025

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Защитнику "Карпат" Андрее Булеза предстоит пройти операцию по реконструкции крестообразных связок колена в немецком Мюнхене. Об этом сообщает Sport.ua.

21-летний футболист получил травму еще в прошлом году, был прооперирован в одной из киевских клиник, но из-за проблем с восстановлением без повторного хирургического вмешательства ему не обойтись.

Читайте такжеБудет аншлаг. Карпаты реализовали все доступные билеты на дерби с Рухом

Таким образом, Булеза точно не примет участия на летнем чемпионате Европы-2025 U-21.

Напомним, в 2024-м году Андрей перешел в "Карпаты" из "Шахтера", но с тех пор так и не успел дебютировать за львовский клуб в официальных матчах.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2025 U-21
yellow-arrow
Вацко: Рукоприкладства до Степанова в сборной Украины не было
yellow-arrow
"Каждый работает в рамках вертикали". Мельгоса отреагировал на слухи о коррупции в украинских сборных
травма чемпионат Европы U-21 Карпаты (Львов) Андрей Булеза
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости