Молодежная сборная Украины U-21 проведет спарринг с вице-чемпионами Европы

Молодежная сборная Украины U-21 проведет товарищеский матч против сверстников из Испании в рамках подготовки к Евро-2025. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Поединок состоится 6 июня в испанском "Алькорконе" на стадионе "Санто Доминго Стэдиум". Время начала игры станет известно позже.

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Напомним, что на прошлом чемпионате Европы Испания U-21 стала серебряным призером.

На финальной стадии Евро-2025 молодежная сборная Украины сыграет стартует 12 июня в матче против Дании. Остальными соперниками "сине-желтых" в группе D являются национальные команды Нидерланды и Франции.