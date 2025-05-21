Костяк сборной Украины U-21 на Евро-2025 составят игроки Динамо, лишь один - от Шахтера
Источник назвал имена футболистов
Фото: прес-служба УАФ
Костяк молодежной сборной Украины U-21 на чемпионате Европы-2025 составят футболисты "Динамо", сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в итоговой заявке команды Унаи Мельгосы окажется восемь игроков киевского клуба. Это вратарь Руслан Нещерет, защитники Тарас Михавко и Константин Вивчаренко, полузащитники Владимир Бражко, Валентин Рубчинский, Максим Брагару и Назар Волошин, а также нападающий Владислав Ванат.
Также в этот список могут войти полузащитники Александр Яцык и Антон Царенко, которые в этом сезоне выступали на правах аренды за "Зарю" и "Лехию" соответственно.
Отмечается, что от "Шахтера" в сборную попадет лишь один футболист. Это полузащитник Олег Очеретько, который играет в аренде за "Карпаты".
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Напомним, молодежная сборная Украины U-21 примет участие в финальной части Евро-2025 U-21, которая пройдет в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года. По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу D, где сыграют с Финляндией, Нидерландами и Данией.
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