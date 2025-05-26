Мельгоса определился с заявкой Украины U-21 на спарринг с Испанией

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса назвал состав на товарищеский поединок с Испанией, который станет для команды генеральной репетицией перед финальным турниром Евро-2025 (U-21).

Напомним, товарищеский матч Испания (U-21) - Украина (U-21) состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене "Санто Доминго Стэдиум".

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А потом молодежная сборная Украины будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где в рамках группового раунда сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Наставник нашей молодежной сборной Унаи Мельгоса пригласил на сбор 25 исполнителей. В официальную заявку на Евро-2025 (U-21), согласно регламенту, должны попасть 23 игрока.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Георгий Ермаков ("Александрия"), Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания).

Защитники: Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция), Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США), Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), Эдуард Козик ("Колос" Ковалевка), Виталий Роман, Роман Дидык (оба - "Рух" Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Илья Крупский ("Ворскла" Полтава).

Полузащитники: Антон Царенко ("Лехия", Польша), Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Владислав Велетень ("Колос" Ковалевка), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба - "Карпаты" Львов), Назар Волошин, Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Владимир Бражко (все - "Динамо" Киев), Александр Яцык ("Заря" Луганск), Борис Крушинский ("Полесье" Житомир).

Нападающие: Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).