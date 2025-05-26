Испанцы назвали заявку своей команды на товарищескую игру против Украины U-21
В их составе есть несколько громких имен
Getty Images/Global Images Ukraine
Перед началом финальной стадии молодежного Евро-2025 сборные Украины U-21 и Испании U-21 проведут между собой товарищеский матч. Ранее Унаи Мельгоса назвал состав "сине-желтых" на эту игру.
В список Испании U-21 из 27 игроков вошли несколько игроков основной команды "Барселоны": Жерар Мартин, Пабло Торре и Фермин Лопес. Также в заявку "Фурии Роха" попал Микель Хаурехисар ("Атлетик") и Хави Герра ("Валенсия")
???? Lista de ???????????????????? ???????????????????? para preparar el #U21EURO de Eslovaquia.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 26, 2025
???????? La @SEFutbol sub-21 trabajará desde el sábado en Las Rozas antes de darse a conocer los 23 convocados que buscarán el sexto título para España.
ℹ https://t.co/aFWthBgKxD#NuestraBase pic.twitter.com/xuqkE693qe
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Напомним, товарищеский матч Испания (U-21) - Украина (U-21) состоится 6-го июня в 21:30.
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