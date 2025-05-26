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А впереди - Евро-2025. Лидер сборной Украины U-21 имеет некоторые проблемы со здоровьем

Молодежная сборная Украины
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Известно, почему Егор Ярмолюк, не попал в заявку команды U-21 на товарищеский матч с Испанией

А впереди - Евро-2025. Лидер сборной Украины U-21 имеет некоторые проблемы со здоровьем

Фото: пресслужба УАФ

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Один из лидеров молодежной сборной Украины, центральный полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, не попал в заявку команды U-21 на товарищеский матч с Испанией из-за травмы. Об этом сообщает Трибуна.

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У игрока есть определенные нюансы по здоровью, и сейчас проходят консультации и обследования.

Впрочем, и штаб, и сам футболист хотят и надеются, чтобы он сыграл на Евро.

Напомним, что сборная Украины проведет товарищеский матч против Испании 6 июня.

Финальный турнир Евро-2025 (U-21) пройдет в Словакии с 11 по 28 июня. Украина в своей группе сыграет с Финляндией, Нидерландами и Дания.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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