Брентфорд не отпускает Ярмолюка в сборную U-21: все зависит от вердикта врачей

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не попал в список Сергея Реброва на турнир Canadian Shield, поскольку ранее был включен в заявку Унаи Мельгосы на молодежное Евро-2025. Однако Ярмолюка не оказалось и в составе на ближайший спарринг украинской молодежки U-21 против Испании.

Как сообщает ТаТоТаке, "Брентфорд" не хочет отпускать Ярмолюка на этот турнир. В английском клубе считают, что к концу сезона у украинца накопился хронический дискомфорт в тазобедренном участке, нуждающийся в правильном восстановлении и терапии в межсезонный период. И участие в таком турнире, как Евро-2025, может навредить Ярмолюку подойти к новому сезону полностью здоровым.

В УАФ уже более недели ведут консультации с медицинской службой "Брентфорда", чтобы найти компромисс в этой ситуации. Сейчас все зависит от ответа врачей на вопрос: какая стратегия лечения может быть самой эффективной в случае Ярмолюка? Если футболисту понадобится хирургическое вмешательство, его шансы уехать на чемпионат Европы сводятся к нулю. Если можно обойтись без инвазивных методов, переговоры между сторонами будут продолжаться.

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Напомним, что товарищеский матч между молодежными сборными Украины и Испании состоится 6 июня.

Финальный турнир Евро-2025 (U-21) пройдет в Словакии с 11 по 28 июня. Украина в своей группе сыграет с Финляндией, Нидерландами и Дания.