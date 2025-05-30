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Бражко: Молодежная сборная Украины хочет повторить свой предыдущий результат

Молодежная сборная Украины

В 2023 году сине-желтые дошли до полуфинала турнира

Бражко: Молодежная сборная Украины хочет повторить свой предыдущий результат

Скриншот: канал Динамо на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины U-21 Владимир Бражко поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2025 (U-21), который пройдет в Словакии с 11 по 28 июня.

- Хочется как минимум повторить то, как мы выступили два года назад. Конечно, это очень сложно, там лучшие команды Европы. Но мы будем делать все и приложим все усилия, чтобы как минимум это повторить.

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- Тогда у вас был тренером Ротань, в этот раз - Унаи Мельгоса. В чем различия, возможно, в игре?

- У каждого тренера свой подход к игрокам, своя тактика, свои схемы. Я же не буду рассказывать все, это внутрикомандное дело. Мне нравилось и с Русланом Петровичем, и сейчас с Унаи очень интересно. Команда работает так, как скажет тренер.

- В сборной конкуренция сильная, на вашей позиции также. Впереди спарринг с Испанией. Как оцените этот матч в качестве подготовки к официальным матчам?

- Конечно, это очень хорошая подготовка к чемпионату Европы, потому что испанцы - действующий чемпион. Думаю, что это будет очень важный матч, финальная репетиция перед чемпионатом Европы. Сейчас еще будет неделя для подготовки, будем готовиться. Сейчас приедем и тренер нам расскажет план.

- Успели отдохнуть после чемпионства, после празднования? Было несколько дней, чтобы отдохнуть?

- Да, было 3-4 дня, хорошо отдохнул. Провел время без футбола, без тренировок. И сейчас с новыми силами едем дальше готовиться, - заверил Бражко медиа-канал национальной сборной Украины.

Напомним, что два года назад молодежная сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы, где уступила Испании (1:5).

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Украина U-21 молодежная сборная Украины Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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