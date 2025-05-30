Ермаков: Тот – чемпион Украины, другой играет в Ла Лиге. Конкуренция - это всегда хорошо

Голкипер молодежной сборной Украины U-21 Георгий Ермаков рассказал о конкуренции в команде перед Евро-2025.

Напомним, что на летний сбор в сборную кроме Ермакова были вызваны голкиперы Руслан Нещерет "Динамо" и Владислав Крапивцов ("Жирона").

"Конкуренция – это всегда хорошо для роста каждого из игроков. Тот – чемпион Украины, другой играет в Ла Лиге. Будет приятно работать с ними. Я думаю, какую бы силу ты в себе ни чувствовал, тебе нужно понимать, что это спорт, и необходимо продвигаться в своей игре ступень за ступенью все выше", - сказал Ермаков.