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Ермаков: Тот – чемпион Украины, другой играет в Ла Лиге. Конкуренция - это всегда хорошо

Молодежная сборная Украины

Голкипер Александрии высказался о конкуренции в сборной U-21

Ермаков: Тот – чемпион Украины, другой играет в Ла Лиге. Конкуренция - это всегда хорошо

Фото: Instagram

Новина українською

Голкипер молодежной сборной Украины U-21 Георгий Ермаков рассказал о конкуренции в команде перед Евро-2025.

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Напомним, что на летний сбор в сборную кроме Ермакова были вызваны голкиперы Руслан Нещерет "Динамо" и Владислав Крапивцов ("Жирона").

"Конкуренция – это всегда хорошо для роста каждого из игроков. Тот – чемпион Украины, другой играет в Ла Лиге. Будет приятно работать с ними. Я думаю, какую бы силу ты в себе ни чувствовал, тебе нужно понимать, что это спорт, и необходимо продвигаться в своей игре ступень за ступенью все выше", - сказал Ермаков.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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