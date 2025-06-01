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Крупский назвал сборную, встречу с которой на Евро U-21 ждет больше всего

Молодежная сборная Украины

Турнир уже совсем скоро

Крупский назвал сборную, встречу с которой на Евро U-21 ждет больше всего

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Украины U-21 Илья Крупский поделился ожиданиями от молодежного чемпионата Европы, в котором будут участвовать "сине-желтые".

"Из нашей группы было бы интересно сыграть с Нидерландами. Это сильная команда, которая всегда славилась своими воспитанниками, поэтому было бы интересно. Там с каждой командой будет интересно, но вот так, из нашей группы, было бы [интересно сыграть] с Нидерландами.

Считаю ли нас фаворитами группы? Не могу так сказать, это все покажет... На бумаге мы можем быть фаворитами, но нужно это показывать на футбольном поле. С первой игры показывать, что мы действительно приехали, и у нас есть какие-то амбиции, чтобы поехать не с пустыми руками", - сказал Крупский.

Украина сыграет в группе D против Дании, Финляндии и Нидерландов. Евро U-21 пройдет с 11-го по 28-е июня.

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Источник:
suspilne.media
Опубликовал: Виктор Иванчук
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