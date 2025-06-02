  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Сборная Украины U-21 разгромила своего соперника в контрольном матче

В тренде

Сборная Украины U-21 разгромила своего соперника в контрольном матче

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Четыре разных автора голов

Сборная Украины U-21 разгромила своего соперника в контрольном матче

Андрій Ющак

Новина українською

Молодежная сборная Украины U-21 разгромила "Мурсию" U-21 в контрольном поединке.

Матч проходил в закрытом режиме и завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Уная Мельгосы. Отличились Назар Волошин, Владислав Ванат, Богдан Вьюнник и Владислав Велетень.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

6 июня Украина проведет еще один спарринг. Соперник "сине-желтых" станут ровесники из национальной команды Испании.

С 12 июня начнется чемпионат Европы-2025, на котором молодежная сборная Украины сыграет в группе с Данией, Финляндией и Нидерландами.

Контрольный матч

Испания. Аликанте.

Украина U-21 – Мурсия U-21 4:0

Голы: Вьюнник, Волошин, Ванат, Велетень


Сборная Украины U-21 разгромила своего соперника в контрольном матче - изображение 1

Сборная Украины U-21 разгромила своего соперника в контрольном матче - изображение 2

По теме
yellow-arrow
Украина едет в Канаду, а Германия, Португалия, Испания и Франция сразятся за Лигу наций. Расписание футбола на 2 – 8 июня
yellow-arrow
Крупский назвал сборную, встречу с которой на Евро U-21 ждет больше всего
yellow-arrow
Футболисты разных сборных Украины спрогнозировали победителя Лиги Чемпионов
Украина U-21 молодежная сборная Украины сборы спарринг Мурсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости