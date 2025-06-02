Сборная Украины U-21 разгромила своего соперника в контрольном матче

Молодежная сборная Украины U-21 разгромила "Мурсию" U-21 в контрольном поединке.

Матч проходил в закрытом режиме и завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Уная Мельгосы. Отличились Назар Волошин, Владислав Ванат, Богдан Вьюнник и Владислав Велетень.

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6 июня Украина проведет еще один спарринг. Соперник "сине-желтых" станут ровесники из национальной команды Испании.

С 12 июня начнется чемпионат Европы-2025, на котором молодежная сборная Украины сыграет в группе с Данией, Финляндией и Нидерландами.

Контрольный матч

Испания. Аликанте.

Украина U-21 – Мурсия U-21 4:0

Голы: Вьюнник, Волошин, Ванат, Велетень









