Сборная Украины U-21 разгромила своего соперника в контрольном матче
Четыре разных автора голов
Андрій Ющак
Молодежная сборная Украины U-21 разгромила "Мурсию" U-21 в контрольном поединке.
Матч проходил в закрытом режиме и завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Уная Мельгосы. Отличились Назар Волошин, Владислав Ванат, Богдан Вьюнник и Владислав Велетень.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
6 июня Украина проведет еще один спарринг. Соперник "сине-желтых" станут ровесники из национальной команды Испании.
С 12 июня начнется чемпионат Европы-2025, на котором молодежная сборная Украины сыграет в группе с Данией, Финляндией и Нидерландами.
Контрольный матч
Испания. Аликанте.
Украина U-21 – Мурсия U-21 4:0
Голы: Вьюнник, Волошин, Ванат, Велетень
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
- Заря прекратила сотрудничество с воспитанником Динамо
- Ворскла впервые в истории вылетела из УПЛ, возвращение Металлиста 1925, фулбек Динамо не сыграет за сборную Украины. Главные новости за 1 июня
- Футболисты разных сборных Украины спрогнозировали победителя Лиги Чемпионов
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000