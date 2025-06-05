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Испания U-21 – Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Молодежная сборная Украины

Испания U-21 - Украина U-21 : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.06.2025

Испания U-21 – Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Подопечные Унаи Мельгосы перед стартом финальной части молодежного Евро-2025 сыграют контрольный матч против сверстников из Испании. Игра пройдет в испанском городе Алькоркон на арене "Санто Доминго Стедиум".

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В понедельник украинцы в спарринге разгромили "Мурсию" U-21 - 4:0. Забитыми мячами отметились Вьюнник, Волошин, Ванат и Велетень.

Смотрите трансляцию матча на Мегого Футбол-1 и YouTube канале УАФ. Игра между молодежными сборными Украины и Испании состоится в пятницу в 21:30.

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Трансляция матча Украина U-21 - Испания U-21
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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