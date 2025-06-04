Игроки сборной Украины U-21 поделились впечатлениями после победы в спарринге

2 июня молодежная сборная Украины U-21 в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании в товарищеском матче обыграла местный ФК "Мурсия" U-21 со счетом 4:0. Голами отличились Назар Волошин, Владислав Ванат, Богдан Вьюнник и Владислав Велетень.

После поединка своими впечатлениями с пресс-службой УАФ поделились игроки сине-желтых Илья Квасница, Назар Волошин и Антон Царенко.

Илья Квасница (полузащитник): "Шлифуем командную игру. Много тактики, много игровой структуры — оборона, атака".

Назар Волошин (полузащитник): "Установка тренера была — перенести на игру то, что мы отрабатывали на тренировках. Считаю, очень хороший матч провели, забили много голов".

Антон Царенко (полузащитник): "Провели контрольный поединок против "Мурсии", все получили игровую практику. Мне кажется, это хорошая подготовка и хороший опыт перед началом финального турнира".

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Напомним, 6 июня сборная Украины проведет спарринг против команды Испании U-21.

А потом подопечные Унаи Мельгосы будут выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где в рамках группового раунда сыграют с Данией (12 июня), Финляндией (15 июня) и Нидерландами (18 июня).