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Стало известно, кто покажет товарищеский матч Испания U-21 – Украина U-21

Молодежная сборная Украины

Поединок состоится 6 июня

Стало известно, кто покажет товарищеский матч Испания U-21 – Украина U-21

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Медиасервис MEGOGO покажет товарищеский матч между молодежными сборными Испании и Украины, который состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на стадионе "Санто Доминго". Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.

Поединок, который рассматривается тренерским штабом Унаи Мельгосы как генеральная репетиция перед началом Евро-2025 U-21, будет транслироваться по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK XL. Также игру можно будет посмотреть на YouTube-канале УАФ.

Встречу будут комментировать Владимир Кобельков и Александр Новак, а в 21:00 по Киеву начнется аналитическая студия в формате "визитки".

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Заметим, что ранее MEGOGO выиграл тендер на трансляцию в Украине матчей финальной стадии Евро-2025 U-21. Все поединки турнира будут транслироваться на OTT-платформе MEGOGO. Игры сборной Украины и избранные матчи с участием других молодежных команд также будет показывать бесплатный телеканал "MEGOGO Спорт" в эфире Т2 и кабельных сетях.

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Украина U-21 Испания U-21 молодежная сборная Украины Молодежная сборная Испании Megogo
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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