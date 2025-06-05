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Молодежная сборная Украины представила заявку на Евро-2025

Молодежная сборная Украины

По регламенту в список вошли 23 игрока

Молодежная сборная Украины представила заявку на Евро-2025

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Тренерский штаб молодежной сборной Украины во главе с Унаи Мельгосой определился с официальной заявкой команды на финальную часть Евро-2025 (U-21).

По регламенту в список вошли три вратаря и 20 полевых игроков.

Состав молодежной сборной Украины на Евро-2025 U-21

Вратари: 1. Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), 12. Георгий Ермаков ("Александрия"), 23. Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания).

Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба - "Динамо" Киев), 3. Илья Крупский ("Ворскла" Полтава). 5. Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США), 13. Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), 14. Эдуард Козик ("Колос" Ковалевка), 15. Виталий Роман ("Рух" Львов), 16. Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция).

Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все - "Динамо" Киев), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба - "Карпаты" Львов), 17. Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), 18. Александр Яцык ("Заря" Луганск), 19. Антон Царенко ("Лехия", Польша), 20. Владислав Велетень ("Колос" Ковалевка).

Нападающие: 10. Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша), 11. Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

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Сейчас украинская команда готовится к турниру в Испании. Завтра, 6 июня в пригороде Мадрида Алькоркони на арене "Санто Доминго Стэдиум" сине-желтые проведут товарищеский поединок против сборной Испании (U-21). Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.

В финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии сине-желтые в рамках группового раунда сыграют с Данией (12 июня), Финляндией (15 июня) и Нидерландами (18 июня).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
05.06.2025 в 10:37
Не вызвать Судакова и Забарного - огромная ошибка.
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
05.06.2025 в 10:37
Не вызвать Судакова и Забарного - огромная ошибка.
Ответить
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