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Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Молодежная сборная Украины

Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.06.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Сегодня, 6 июня молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2025 U-21. Подопечные Унаи Мельгосы сыграют с ровесниками из Испании.

Напомним, ранее украинцы в спарринге разгромили "Мурсию" U-21 - 4:0.

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Контрольный поединок начнется в 21:30 по Киеву. Смотреть игру можно на Megogo Футбол 1, а также на YouTube канале УАФ.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Контрольный матч
06.06.2025
Испания U-21 21:30 Украина U-21
Видеотрансляция - Megogo Футбол 1, YouTube-канал УАФ

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Трансляция матча Испания U-21 – Украина U-21
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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