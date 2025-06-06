Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.06.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Сегодня, 6 июня молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2025 U-21. Подопечные Унаи Мельгосы сыграют с ровесниками из Испании.
Напомним, ранее украинцы в спарринге разгромили "Мурсию" U-21 - 4:0.
РЕКЛАМА
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
Контрольный поединок начнется в 21:30 по Киеву. Смотреть игру можно на Megogo Футбол 1, а также на YouTube канале УАФ.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Контрольный матч
06.06.2025
Испания U-21 21:30 Украина U-21
Видеотрансляция - Megogo Футбол 1, YouTube-канал УАФ
Популярное сейчас
- Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня
- Долбаный хоккей. Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 5:4. Видео голов и обзор матча
- "Не то, чтобы не интересуется", - в Динамо прокомментировали интерес к Бруниньо
- Сборная Украины U-21 разгромила своего соперника в контрольном матче
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей