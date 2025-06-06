Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Сегодня, 6 июня молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2025 U-21. Подопечные Унаи Мельгосы сыграют с ровесниками из Испании.

Напомним, ранее украинцы в спарринге разгромили "Мурсию" U-21 - 4:0.

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Контрольный поединок начнется в 21:30 по Киеву. Смотреть игру можно на Megogo Футбол 1, а также на YouTube канале УАФ.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Контрольный матч

06.06.2025

Испания U-21 21:30 Украина U-21

Видеотрансляция - Megogo Футбол 1, YouTube-канал УАФ