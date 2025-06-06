Контрольный матч. Испания U-21 - Украина U-21 0:1. Украинцы вырывают победу у именитого соперника

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины сыграла контрольный матч против сверстников из Испании. Игра прошла в испанском городе Алькоркон на арене "Санто Доминго Стэдиум".

В понедельник в Аликанте наша команда сыграла спарринг против "Мурсии" U-21. Игра завершилась разгромной победой украинской молодежки - 4:0. Забитыми мячами отметились Вьюнник, Волошин, Ванат и Велетень. Сборные Испании U-21 и Украины U-21 пять раз встречались в своей истории. Два поединка завершились вничью (0:0 и 2:2), а в трех других победила Испания с общим счетом 10:1.

К сожалению, первый тайм не порадовал болельщиков яркими моментами и голами. Обе команды немало ошибались в центре поля и им не хватало конструктива. Стоит отдать должное подопечным Мельгосы, которые не боялись играть первым номером против именитого соперника. К тому же, наши ребята ничего не дали создать испанцам у своих ворот. Единственным момент в тайме был создан на 38-й минуте, когда удар Волошина из пределов штрафной парировал Итурбе.

Сантьяго Дения в перерыве сменил весь состав своей команды. В начале второго тайма из пределов штрафной пробивал Марин, но Ермаков справился с этим ударом. Через несколько минут с линии штрафной пробивал Молейро, но он в створ ворот не попал. Активно и агрессивно начала второй тайм сборная Испания. Ближе к 60-й минуте игра снова успокоилась. От такого футбола хотелось спать. Стоит отдать должное нашим ребятам, которые выдержали стартовый натиск и смогли отвести игру от собственных ворот.

На 79-й минуте на удар Молейро с рикошетом успел среагировать Ермаков. На 90+2 после подачи Вьюнника головой в дальний угол попадает Квасница - 0:1. Таким образом, украинцы вырывают победу.

Контрольный матч

Испания U-21 - Украина U-21 0:1

Голы: Квасница (90+2)

Украина U-21: Нещерет (Ермаков, 46) - Вивчаренко, Михавко, Козик, Роман (Батагов, 64), Бражко, Рубчинский (Царенко, 76), Очеретько, Брагару (Велетень, 83), Волошин (Квасница, 76), Ванат (Вьюнник, 64)

Испания U-21 (стартовый состав): Итурбе - Пубиль, Таррега, Москера, Мартин, Хаурехисар, Герра, Торре, Лопез, Еремай, Джозеф