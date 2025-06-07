ТМ. Испания U-21 – Украина U-21 0:1. Обзор матча
Сине-желтые проявляли жажду к победе до финального свистка
Фото: прес-служба УАФ
В стартовом составе хозяев было больше всего представителей "Валенсии" (4 игрока), тогда как сразу 8 футболистов гостей выступают в киевском "Динамо". Но победу принес один из двух футболистов, играющих в "Карпатах" – Илья Квасница.
Добавим, что за последние 14 месяцев, кроме Украины, "ла рохиту" побеждали только сверстники из Германии (1:3).
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Контрольный поединок
Алькоркон. Эстадио Мунисипаль де Санто Доминго
Гол: Квасница, 90+2
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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