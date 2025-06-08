Лидер сборной Украины U21 присоединился к команде перед вылетом на Евро-2025
Будет играть в Словакии
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник молодежной сборной Украины U21 Егор Ярмолюк присоединился к команде в Испании. Об этом он лично сообщил в аккаунте УАФ в Telegram.
"Я уже в расположении сборной. Сейчас мы в аэропорту и вылетаем в Словакию, где будем готовиться к Евро", – сказал Ярмолюк.
СМИ ранее сообщали, что участие футболиста "Брентфорда" в молодежном Чемпионате Европы-2025 под вопросом из-за травмы. После завершения сезона АПЛ он восстанавливался, в том числе и пропустил единый товарищеский матч Украины U21 перед Евро против Испании U21.
В конце концов Ярмолюк попал в заявку “сине-желтых” на континентальное первенство.
Отметим, что 21-летний полузащитник – самый дорогой футболист сборной Украины U21. Его ориентировочную стоимость аналитический портал Transfermarkt оценивает в 15 млн. евро.
"Сине-желтые" стартуют на молодежном Евро-2025 12 июня матчем против Дании U21. Также на групповом этапе они сыграют против Финляндии U21 и Нидерландов U21 15 и 18 июня соответственно.
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