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Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро

Молодежная сборная Украины
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Будем готовы ко всему, чтобы не разочароваться

Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Павел Кушнерук Автор UA-Футбол
Новина українською

Призываем к сдержанным эмоциям и холодному рассудку — сборная, которой оперирует Унаи Мельгоса, может запросто споткнуться о почти каждого из конкурентов и таким образом еще на групповом этапе не оправдать чьих-то ожиданий. Но это нормально — нынешнее поколение совсем другое, чем то, которое наблюдалось два года назад.

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Как только приближается любой форум, где присутствует Украина, сразу чувствуется приятное волнение (всегда же хочется верить в лучшее, разве не так?). А как себя зарекомендуем? А возможно кто-то засияет перед иностранной аудиторией и выгодно продастся? Вы тоже заметили, как часто наши эксперты и болельщики проталкивают мысль о том же Владимире Бражко и его поездке на Евро-2025 U-21, как возможности для многомиллионного переезда за границу? Мол, зимой трансфер в “Вулверхэмптон” не сложился и вот на турнире, где точно следят за перспективными, надо выложиться на сто процентов.

Но способна ли Украина действительно доказать, что может бороться на таком уровне? Мы блестяще преодолели квалификационный путь — в первом круге одолели Англию (3:2), зафиксировали восемь побед подряд и досрочно отобрались на соревнования. Логично, что теперь хочется большего, - так сказать аппетит приходит во время еды, — но оно нам по зубам?

А вот и разберемся.

Нам достались сложные соперники, которым не до шуток

Квартет D, где кроме нас расположились Нидерланды, Дания и Финляндия, предлагает немало преград.

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“Оранжевые” вихрем пронеслись по отборочному циклу, набрали максимально допустимое количество зачетных баллов (30), отгрузили 32 мяча и пропустили всего три. Команда действует с позиции силы, бескомпромиссна, уверенно движется вперед и, как показала практика, непременно достигает своего.

Здесь отдадим должное — в заявке есть футболисты, чей класс не подлежит сомнениям на взрослом уровне. Майкл Рейзигер вызвал Иена Матсена, наделенного не последней ролью в “Астон Вилле”, ротировавшегося с Лукасом Динем, принявшего участие в 45 встречах (1 892 минуты) и оформившего 2+2 (в частности, поразившего ворота “Брюгге” в Лиге чемпионов).

“Аякс” ужасно провалился в Эредивизи (потерять гандикап в 9 очков над ПСВ — это еще надо уметь), однако к его юношам не придраться. 19-летний Джоррел Хато уже является основным в Амстердаме — левый фулбек отпахал в 50 поединках (!) и сделал 3+6, сюда же запишем одноклубника Кеннета Тейлора (универсальный полузащитник имеет в активе 15+8).

Райан Фламинго бетонирует оборону ПСВ (отдал ассист против донецкого “Шахтера”) и, как вышеупомянутые персонажи, оценивается в несколько десятков миллионов евро — словом, фигурируют суммы, о которых нам пока остается мечтать. За Рубеном ван Боммелом давно бегают скауты ведущих коллективов Старого света, но сын известного опорника не спешит покидать АЗ (что правильно) и неутомимо работает на авторитет — 10+6 в 34 матчах это красноречиво подтверждают.

На бумаге успокаивает линия нападения, — Ноа Огайо (“Утрехт”) и Том ван Берген (“Гронинген”) в процессе становления, — однако их категорически запрещено сбрасывать со счетов. Как видите, мы выделили только три-пять фамилий, но все они выступают в очень-очень конкурентной среде, значительно более высокой, чем УПЛ — таблица коэффициентов не соврет.

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Что по Дании? Разноцветная, с широкой географией игроков, защищающих цвета не последних клубов. Наибольшую опасность в себе таит Конрад Гардер — центрфорвард сидит “под” Виктором Дёкерешем в лиссабонском “Спортинге”, но вполне готов заменить шведа при появлении какого-нибудь “Арсенала” на горизонте. 13+10 - хорошая заявка на то, чтобы вот прямо сейчас брать на себя ответственность в португальском гранде.

Матиас Квистгарден (“Брондбю”), Уильям Бевинг из “Штурма” не менее радуют забивными достижениями, Оскар Хойлунд (да-да, брат Расмуса) потихоньку растет в “Айнтрахте”, Элиас Йелерт имеет вес в “Галатасарае”. Капитан Оливер Провстгор (“Лацио”) и Томас Кристенсен (“Удинезе”) — в центре обороны и пристального внимания. Как вам?

И эта вся братва тоже вцепилась за лидерство в квалификации — не так мощно, как Нидерланды, но 17 очков хватило, чтобы оставить позади Чехию, Уэльс, Исландию и Литву.

Финляндия вышла на континентальное первенство с 2009-го — кстати, шестнадцать лет назад тем составом, в котором Европа отметила для себя Тима Спарва и Теему Пукки, верховодил Маркку Канерва. Уверены, вы слышали это имя в контексте соперничества с Украиной версии Андрея Шевченко-Александра Петракова; в постковидном 2021-м менеджер присоединился к ЧЕ-2020, справился с Данией (1:0), испуганной ужасным падением Кристиана Эриксена, попытался навязать борьбу России (0:1; имел же шансы!) и спасовал перед Бельгией (0:2).

Сегодня — другие лица. Мика Лехкосуо опередил Швейцарию, Албанию, Черногорию и Армению, отпустил на два пункта лидера Румынию, зато сполна оторвался в стыках на Норвегии (6:3).

Ключевым исполнителем является 23-летний Наатан Скюття из “Дюнкерка”. Вроде бы и Лига 2, но атакующий полузащитник на слуху и приблизился к повышению в элитный дивизион — “приморские” финишировали в топ-четверке, в плей-офф победили “Генгам” (1:0), впрочем, в дальнейшем уступили “Мецу”, который в свою очередь прибил “Реймс” (4:2) и таки присоединился к вышке.

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Скюття выдал 8+5, является полуфиналистом Кубка Франции (помните правую перестрелку с “Пари Сен-Жермен”?), активно продвигается “Дюнкерком” и является самым дорогим среди своих соотечественников на портале Transfermarkt (3 млн евро).

В то же время не следует пренебрегать оппонентом — его мощь заключается в системности развития. Пока Сергей Ребров только пытается курировать вертикалью национальных команд, Финляндия уже это воплотила и способна похвастаться промежуточными результатами.

Конечно, не удивимся возражению “а чего же Суоми не делегирует сборные каждый год на подобные турниры?”, но уж простите — там нет достаточного числа кадров. И тем не менее эти самые кадры регулярно цепляюсь за элит-раунды — да, где-то приходится склонить голову перед более сильными претендентами, однако причастность к решающим стадиям характеризуется как успех.

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Послушаем Аки Хюрюляйнена, директора по спорту Футбольной ассоциации Финляндии: “Мика и его команда проделали отличную работу и на протяжении всего процесса наблюдался постоянный прогресс. Но самое важное — это командный дух. Чувствуется, что команда — как большая семья, ребятам это очень нравится. Я думаю, что у нас есть команда, которой удастся достичь чего-то в Словакии”.

И в это утверждение охотно верится.

Наша обойма не вызывает уверенности, особенно по сравнению с прошлым циклом

Унаи Мельгоса сформировал состав, все с ним ознакомились и теперь отталкиваются от этого факта в прогнозах. Оптимистичны ли они в нашем понимании? Скорее сумбурные.

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В 2023-м мы имели четко очерченный костяк, который и гарантировал выход в полуфинальную стадию. Сегодня тренерский штаб полагается на Руслана Нещерета, Георгия Ермакова (совершил 15 “сухарей” и занял первое место по этому показателю в УПЛ) и Владислава Крапивцова, однако каждый со своими нюансами и ни один и рядом не стоит с тем же Анатолием Трубиным.

Тогдашний «шахтёрец» рубился с мадридским “Реалом”, брал пенальти от “Ренна”, был основным в отборе на Евро-2024. Нет, Ни Нещерет, именно на которого с большой долей вероятности поставит Мельгоса, ни Ермаков не наделены хотя бы приближенным опытом, и это проблема — да хотя бы в уверенности в особо тяжелых эпизодах.

Арсен Батагов завершил сезон с травмой; это прекрасно, что центрбек сумел себя найти в “Трабзонспоре”, но он — точно не та, гораздо более стабильная версия из бронзовой “Зари”. Тарас Михавко? Мы сами размышляли над тем, не следует ли Сергею Реброву присмотреться к центрбеку, но должны признать — парень склонен к вопиющим и, что главное, ненужным ошибкам под интенсивной нагрузкой.

Бражко, как и Батагов, расцвел под руководством Скрипника и был невероятно заряженным в 2023-м; сейчас это футболист, который сразу уступил Николаю Михайленко и вынужден себя пересиливать. Класс присутствует, а что в мозгах?

Артем Бондаренко и Георгий Судаков держали на себе конструкцию Руслана Ротаня и проталкивали мяч вперед, задавали начальную динамику, причем нередко создавали моменты в одиночку. Егор Ярмолюк — это совсем другой профайл, настроенный на отбор, эффективные верховые дуэли и подчистки (все, как завещал Томас Франк), но как он в плане акцента на нападение?

Валентин Рубчинский до сих пор не адаптировался в “Динамо”, Назар Волошин не выдерживает давление, вызванное ветераном Ярмоленко, Брагару — также не слишком удачно бьется за место под солнцем. Да, чемпионы страны, однако не ровня приехавшему из “Челси” Михаилу Мудрику или даже Алексею Кащуку, супермотивированному продуктивной арендой в “Сабахе”, с окрыленными намерениями убедить “Шахтер” в профессиональной пригодности. А, и почему нет Хланя?

Владислав Ванат, как лучший страйкер Премьер-лиги — без вопросов. “Бело-синие” с треском провалили еврокампанию, но в домашних условиях центрфорвард зафиксировал приятную глазу статистику и рассчитывает ее дополнить. Дай Бог.

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Какой вывод?

Вы, наверное, думаете, что мы сгущаем краски - мол, все пропало. Вовсе нет.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол молодежной сборной Украины в первом туре Евро-2025 против Дании: победа Украины U-21 - 2.94; ничья - 3.41; победа Дании U-21 - 2.32. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Унаи Мельгоса собрал неплохой ростер, просто вот у нас так всегда — завышенные ожидания портят настроение. Нидерланды, Дания и Финляндия в праве похвастаться сильными сторонами, об этом надо помнить — никто просто так не сложит рук. Планеты не движутся вокруг нас, так что лично мы не будем поражены тем, что внезапно придется грызться за вторую ступеньку, а возможно и ограничиться третьей.

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На нашем балансе есть Ярмолюк (один из сильнейших украинских легионеров в текущем сезоне), Ванат, в конце концов, надеемся на Бражка. Сохраняем сдержанный оптимизм, тогда будет жить легче.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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