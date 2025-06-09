Бражко: Были еще два-три эпизода, когда мы могли забить Испании

Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Владимир Бражко поделился эмоциями после победы над Испанией U-21 (1:0) в товарищеском матче.

"Для этой победы мы долго работали. В раздевалке я сказал ребятам, что верю в них, верю в нашу команду. Если будем делать все взвешенно и будем друг за друга, а также не забудем то, что отрабатывали в течение целой недели

Так и получилось. Хорошо отработали в обороне, почти не давали сопернику возможностей создавать моменты у наших ворот, а сами провели неплохой матч. Были еще два-три эпизода, когда мы могли забить", - приводит слова Бражко официальный сайт УАФ.