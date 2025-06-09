Бражко: Были еще два-три эпизода, когда мы могли забить Испании
Молодежка Украины минимально обыграла своих ровесников
Фото: пресслужба УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Владимир Бражко поделился эмоциями после победы над Испанией U-21 (1:0) в товарищеском матче.
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"Для этой победы мы долго работали. В раздевалке я сказал ребятам, что верю в них, верю в нашу команду. Если будем делать все взвешенно и будем друг за друга, а также не забудем то, что отрабатывали в течение целой недели
Так и получилось. Хорошо отработали в обороне, почти не давали сопернику возможностей создавать моменты у наших ворот, а сами провели неплохой матч. Были еще два-три эпизода, когда мы могли забить", - приводит слова Бражко официальный сайт УАФ.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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