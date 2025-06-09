Кипер сборной Украины U-21: Победа над Испанией - это лишь часть подготовки к Евро
Георгий Ермаков прокомментировал победу сине-желтых
Фото: пресслужба УАФ
Голкипер молодежной сборной Украины U-21 Георгий Ермаков рассказал, что сказал Унаи Мельгосы после победы над одногодками из Испании в товарищеском матче (1:0).
"Тренер в раздевалке сказал, что гордится нами и уважает нас не только за победу, но и за качество игры. Мы понимаем, что эта победа — только часть подготовки к Евро.
Надо четко представлять, каким будет наш следующий шаг", — сказал Ермаков пресс-службе УАФ.
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Напомним, уже 12 июня молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы проведет свой первый матч в финальном турнире Евро-2025 (U-21), который состоится в Словакии. Соперником сине-желтых будет Дания. Также на групповом этапе украинцы сыграют против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
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