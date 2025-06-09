Вивчаренко после победы над Испанией: Надеюсь, перенесем это на Евро
Защитник сине-желтых прокомментировал победу в спарринге
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Защитник молодежной сборной Украины U-21 Константин Вивчаренко прокомментировал победу над Испанией U-21 (1:0) в контрольном матче.
"Мы хорошо подготовились к этому поединку, тренеры немного погоняли нас. Зато мы продемонстрировали хорошую игру, хорошее взаимопонимание на поле.
Надеюсь, что перенесем все это на Евро. Считаю, что мы готовы к этому турниру", - цитирует Вивчаренко пресс-служба УАФ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, уже 12 июня молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы проведет свой первый матч в финальном турнире Евро-2025 (U-21), который состоится в Словакии. Соперником сине-желтых будет Дания. Также на групповом этапе украинцы сыграют против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
Популярное сейчас
- Победитель получил свой второй трофей. Португалия – Испания 2:2 (5:3 по пен). Видео голов и обзор матча
- Лига Наций. Португалия – Испания 2:2 (пен. 5:3). Есть первый двукратный победитель турнира
- Бывший тренер Кривбасса мог возглавить команду снова
- Молодежная сборная Украины представила заявку на Евро-2025
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании