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Вивчаренко после победы над Испанией: Надеюсь, перенесем это на Евро

Молодежная сборная Украины

Защитник сине-желтых прокомментировал победу в спарринге

Вивчаренко после победы над Испанией: Надеюсь, перенесем это на Евро

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

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Защитник молодежной сборной Украины U-21 Константин Вивчаренко прокомментировал победу над Испанией U-21 (1:0) в контрольном матче.

"Мы хорошо подготовились к этому поединку, тренеры немного погоняли нас. Зато мы продемонстрировали хорошую игру, хорошее взаимопонимание на поле.

Надеюсь, что перенесем все это на Евро. Считаю, что мы готовы к этому турниру", - цитирует Вивчаренко пресс-служба УАФ.

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Напомним, уже 12 июня молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы проведет свой первый матч в финальном турнире Евро-2025 (U-21), который состоится в Словакии. Соперником сине-желтых будет Дания. Также на групповом этапе украинцы сыграют против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

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Украина U-21 Испания U-21 молодежная сборная Украины Молодежная сборная Испании Константин Вивчаренко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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