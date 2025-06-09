Вивчаренко после победы над Испанией: Надеюсь, перенесем это на Евро

Защитник молодежной сборной Украины U-21 Константин Вивчаренко прокомментировал победу над Испанией U-21 (1:0) в контрольном матче.

"Мы хорошо подготовились к этому поединку, тренеры немного погоняли нас. Зато мы продемонстрировали хорошую игру, хорошее взаимопонимание на поле.

Надеюсь, что перенесем все это на Евро. Считаю, что мы готовы к этому турниру", - цитирует Вивчаренко пресс-служба УАФ.