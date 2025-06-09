Квасница прокомментировал свой победный гол в ворота Испании

Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Илья Квасница прокомментировал победу над Испанией (1:0) в товарищеском матче, в котором он забил гол.

"Даже не ожидал такого результата, а тем более — что смогу забить. Была хорошая передача, а я оказался в нужном месте. После матча ребята сказали, что я очень фартовый.

Думаю, что на чемпионате Европы все будет хорошо", — приводит слова Квасницы официальный сайт УАФ.