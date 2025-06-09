Квасница прокомментировал свой победный гол в ворота Испании
Сборная Украины U-21 минимально обыграла соперника в спарринге
Фото: УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Илья Квасница прокомментировал победу над Испанией (1:0) в товарищеском матче, в котором он забил гол.
"Даже не ожидал такого результата, а тем более — что смогу забить. Была хорошая передача, а я оказался в нужном месте. После матча ребята сказали, что я очень фартовый.
Думаю, что на чемпионате Европы все будет хорошо", — приводит слова Квасницы официальный сайт УАФ.
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Напомним, уже 12 июня молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы проведет свой первый матч в финальном турнире Евро-2025 (U-21), который состоится в Словакии. Соперником сине-желтых будет Дания. Также на групповом этапе украинцы сыграют против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
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