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Квасница прокомментировал свой победный гол в ворота Испании

Молодежная сборная Украины

Сборная Украины U-21 минимально обыграла соперника в спарринге

Квасница прокомментировал свой победный гол в ворота Испании

Фото: УАФ

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Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Илья Квасница прокомментировал победу над Испанией (1:0) в товарищеском матче, в котором он забил гол.

"Даже не ожидал такого результата, а тем более — что смогу забить. Была хорошая передача, а я оказался в нужном месте. После матча ребята сказали, что я очень фартовый.

Думаю, что на чемпионате Европы все будет хорошо", — приводит слова Квасницы официальный сайт УАФ.

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Напомним, уже 12 июня молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы проведет свой первый матч в финальном турнире Евро-2025 (U-21), который состоится в Словакии. Соперником сине-желтых будет Дания. Также на групповом этапе украинцы сыграют против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

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Украина U-21 Испания U-21 молодежная сборная Украины Молодежная сборная Испании Илья Квасница
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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