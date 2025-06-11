Украина U-21 - Дания U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2025

Стратегически важный и ответственный матч ожидает молодежную сборную Украины. В стартовом матче Евро-2025 подопечные Унаи Мельгосы будут играть против молодежной сборной Дании. Игра пройдет в словацком городе Прешов.

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В последнем спарринге перед Евро-2025 украинцы благодаря голу Квасницы в компенсированное время вырвали победу в матче с Испанией. Безусловно, такой результат придаст подопечным Мельгосы уверенности в собственных силах.

Смотрите трансляцию матча на Мегого Футбол-1. Игра между молодежными сборными Украины и Дании состоится в четверг в 19:00. Также на телеканале Первый и сайте Общественного Спорта будут транслироваться все три матча сборной Украины в группе.

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