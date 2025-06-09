Cборная Украины U-21 прибыла в Словакию и уже готовится к первому матчу на Евро
Молодежка сине-желтых преодолела долгий путь
Фото: пресслужба УАФ
Молодежная сборная Украины прибыла в Словакию, где будет базироваться во время финальной части чемпионата Европы 2025 U-21, сообщает пресс-служба УАФ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Путь команды Унаи Мельгосы оказался довольно долгим — около 13 часов. Сине-желтые сначала совершили перелет из Мадрида во Франкфурт, затем в Краков, после чего добрались автобусом в словацкий город Попрад.
Несмотря на непростой путь, украинская молодежка уже приступила к подготовке к первому матчу турнира: 12 июня украинцы сыграют с Данией. Также на групповом этапе их ждут игры с Финляндией (15 июня) и Нидерландами (18 июня).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стал известен кандидат на должность главного тренера Александрии
- Источник сообщил, будет ли Вернидуб в Металлисте 1925
- Португалия выиграла Лигу наций, Италия уволила Спаллетти, бойкот Левандовского. Главные новости за 8 июня
- Контрольный матч. Испания U-21 - Украина U-21 0:1. Украинцы вырывают победу у именитого соперника
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000