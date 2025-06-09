Cборная Украины U-21 прибыла в Словакию и уже готовится к первому матчу на Евро

Молодежная сборная Украины прибыла в Словакию, где будет базироваться во время финальной части чемпионата Европы 2025 U-21, сообщает пресс-служба УАФ.

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Путь команды Унаи Мельгосы оказался довольно долгим — около 13 часов. Сине-желтые сначала совершили перелет из Мадрида во Франкфурт, затем в Краков, после чего добрались автобусом в словацкий город Попрад.

Несмотря на непростой путь, украинская молодежка уже приступила к подготовке к первому матчу турнира: 12 июня украинцы сыграют с Данией. Также на групповом этапе их ждут игры с Финляндией (15 июня) и Нидерландами (18 июня).