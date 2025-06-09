  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Cборная Украины U-21 прибыла в Словакию и уже готовится к первому матчу на Евро

В тренде

Cборная Украины U-21 прибыла в Словакию и уже готовится к первому матчу на Евро

Молодежная сборная Украины

Молодежка сине-желтых преодолела долгий путь

Cборная Украины U-21 прибыла в Словакию и уже готовится к первому матчу на Евро

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины прибыла в Словакию, где будет базироваться во время финальной части чемпионата Европы 2025 U-21, сообщает пресс-служба УАФ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Путь команды Унаи Мельгосы оказался довольно долгим — около 13 часов. Сине-желтые сначала совершили перелет из Мадрида во Франкфурт, затем в Краков, после чего добрались автобусом в словацкий город Попрад.

Несмотря на непростой путь, украинская молодежка уже приступила к подготовке к первому матчу турнира: 12 июня украинцы сыграют с Данией. Также на групповом этапе их ждут игры с Финляндией (15 июня) и Нидерландами (18 июня).

По теме
yellow-arrow
Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
yellow-arrow
Квасница прокомментировал свой победный гол в ворота Испании
yellow-arrow
Вивчаренко после победы над Испанией: Надеюсь, перенесем это на Евро
Украина U-21 молодежная сборная Украины чемпионат Европы U-21
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости