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Известно, кто покажет матчи украинской молодежки на Евро-2025

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Стартуем уже в среду

Известно, кто покажет матчи украинской молодежки на Евро-2025

Андрій Ющак - УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины U-21 во второй раз подряд вышла в финальную часть чемпионата Европы — и все матчи "сине-желтых", как и два года назад, покажет телеканал "Суспільне".

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Телеканал "Первый" на всех платформах будет транслировать вживую три матча Украины на групповом этапе — против Дании, Финляндии и Нидерландов. Также на месте событий в Словакии будет работать съемочная группа "Суспільне Спорт", которая будет предоставлять эксклюзивную информацию из лагеря сборной Украины.

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Кроме того, на платформах "Суспільного" будут показаны вживую два четвертьфинальных матча (какие это именно поединки — зависит от выступления Украины), оба полуфинала и финал (28 июня в 22:00).

Также матчи финальной части Евро-2025 будет транслировать MEGOGO — официальный транслятор турнира в Украине.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Космічний Пельмень
10.06.2025 в 21:31
Стартують у четвер, а не середу.
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Комментарии 1
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Космічний Пельмень
10.06.2025 в 21:31
Стартують у четвер, а не середу.
Ответить
0
0

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