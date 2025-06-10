Известно, кто покажет матчи украинской молодежки на Евро-2025
Стартуем уже в среду
Андрій Ющак - УАФ
Молодежная сборная Украины U-21 во второй раз подряд вышла в финальную часть чемпионата Европы — и все матчи "сине-желтых", как и два года назад, покажет телеканал "Суспільне".
Телеканал "Первый" на всех платформах будет транслировать вживую три матча Украины на групповом этапе — против Дании, Финляндии и Нидерландов. Также на месте событий в Словакии будет работать съемочная группа "Суспільне Спорт", которая будет предоставлять эксклюзивную информацию из лагеря сборной Украины.
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Кроме того, на платформах "Суспільного" будут показаны вживую два четвертьфинальных матча (какие это именно поединки — зависит от выступления Украины), оба полуфинала и финал (28 июня в 22:00).
Также матчи финальной части Евро-2025 будет транслировать MEGOGO — официальный транслятор турнира в Украине.
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