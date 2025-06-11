Защитник сборной Украины U-21 – о шансах на Евро: У нас большой потенциал
12 июня молодежка сине-желтых сыграет свой первый матч на чемпионате Европы-2025
Фото: ФК Полісся
Защитник "Лос-Анджелеса" и молодежной сборной Украины Артем Смоляков поделился мыслями накануне первого матча Евро-2025 против команды Дании.
– Уже 12 июня вы сыграете свой первый матч Евро-2025 против сборной Дании. Какие ожидания у вас от турнира в Словакии?
– Да какие ожидания? Мы хотим в каждой игре выходить и достигать результата. Есть желание пройти на турнире как можно дальше. Гадать, конечно, ничего не будем, но очень хочется классно проявить себя на Евро.
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– Было время ознакомиться с соперниками? Что можешь сказать о сборных Дании, Финляндии и Нидерландов?
– Думаю, у ребят уже была такая возможность. Но я, на момент нашего разговора, все еще нахожусь в Лос-Анджелесе, а уже после следующей игры МЛС присоединюсь к сборной.
– С чем связано то, что ты прибудешь в лагерь молодежной сборной Украины уже непосредственно перед Евро?
– Так договорились между собой УАФ и ФК "Лос-Анджелес". После матча со "Спортингом" (Канзас-Сити) я полечу в Европу и там уже буду готовиться к Евро-2025 (матч завершился победой 3:1 9 июня, Смоляков вышел на замену на 90+4 мин., – прим.).
– Ты был основным левым защитником молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2025, а как тебе конкурировать с динамовцем Константином Вивчаренко?
– Конкуренция есть конкуренция, от нее мы только становимся лучше. Нет такого, что только он играет, а я сижу на скамейке, или наоборот. У нас одна миссия – достичь результата вместе со сборной на Евро-2025. Будем поддерживать друг друга на протяжении турнира. А кто будет играть в основе – всегда зависит от решения главного тренера.
– Как думаешь, ваша сборная способна повторить предыдущий успех молодежки, которая стала бронзовым призером Евро-2023?
– Я думаю, у нашей команды большой потенциал. У нас играют ребята из АПЛ, Ла Лиги, да и я сам выступаю в МЛС. Многие футболисты имеют игровую практику в своих клубах, кто-то даже стал чемпионом УПЛ. Я верю в наш коллектив, – сказал Смоляков.
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