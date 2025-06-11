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Мельгоса: Те, кого я хотел видеть в заявке на Евро-2025 - все здесь

Молодежная сборная Украины
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Главный тренер нашей молодежки рассказал о подготовке к Евро-2025

Мельгоса: Те, кого я хотел видеть в заявке на Евро-2025 - все здесь

uaf.ua

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Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 рассказал, в каком состоянии команда подходит к Евро-2025.

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"Подготовка была интенсивной. Мы готовились в Испании, подготовка была продуктивной. Мы работали в разных направлениях, в разных перспективах. Счастлив этой подготовкой.

Все игроки, которых я хотел видеть, все здесь. Работать с ними хорошо. Конечно, если бы у меня была возможность иметь больше игроков, то так и было бы. Я бы взял еще больше игроков, которые нам помогали во время квалификации, но лимит — 23 футболиста, поэтому те, кого я хотел видеть в заявке, все здесь", – сказал Мельгоса.

Напомним, что наша сборная в группе Евро-25 проведет три матча – с Даний, Финляндией и Нидерландами. В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
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