Мельгоса - перед Евро-2025: У молодежной сборной Украины много сильных сторон
Наша молодежка в четверг стартует на Евро
uaf.ua
Главный тренер
— Какой результат для сборной Украины на турнире вы будете считать успешным?
— Для нас был очень важен путь, который мы прошли, чтобы попасть на эти соревнования. Необходимо, чтобы мы верили в свои силы, нашим способом достигать цели. Для меня это часть будущего успеха. Мы попали сюда, чтобы сыграть против классных команд с качественными исполнителями. Результат, конечно, имеет значение, но очень важно, как игроки справятся, когда столкнутся с мощными соперниками.
- Какая атмосфера сейчас в команде?
– Атмосфера очень хорошая. Игроки работают именно в том режиме, который нам нужен. Они уверены в своих силах, но с уважением относятся к соперникам.
— Вы прошли квалификацию с хорошим результатом, даст ли вам это уверенность в себе в финальной части?
— Да, мы проделали хорошую работу, которая дала нам определенный импульс. Матчи квалификации вместе с товарищескими поединками дали нам некоторые подсказки, как поступить в финальном турнире.
— Каков сильнейший элемент игры вашей команды?
— У молодежной сборной Украины много сильных сторон. К примеру, опыт тех исполнителей, которые уже играли в основном составе национальной команды. Это очень важно, ведь означает, что они заслужили вызов первой сборной. Мы верим в силу и сплоченность нашей команды, что позволит достойно сыграть на этом турнире.
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