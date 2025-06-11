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Мельгоса - перед Евро-2025: У молодежной сборной Украины много сильных сторон

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Наша молодежка в четверг стартует на Евро

Мельгоса - перед Евро-2025: У молодежной сборной Украины много сильных сторон

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Унаи Мельгоса поделился ожиданиями от Евро-2025, который стартует на этой неделе.

— Какой результат для сборной Украины на турнире вы будете считать успешным?

— Для нас был очень важен путь, который мы прошли, чтобы попасть на эти соревнования. Необходимо, чтобы мы верили в свои силы, нашим способом достигать цели. Для меня это часть будущего успеха. Мы попали сюда, чтобы сыграть против классных команд с качественными исполнителями. Результат, конечно, имеет значение, но очень важно, как игроки справятся, когда столкнутся с мощными соперниками.

- Какая атмосфера сейчас в команде?

– Атмосфера очень хорошая. Игроки работают именно в том режиме, который нам нужен. Они уверены в своих силах, но с уважением относятся к соперникам.

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— Вы прошли квалификацию с хорошим результатом, даст ли вам это уверенность в себе в финальной части?

— Да, мы проделали хорошую работу, которая дала нам определенный импульс. Матчи квалификации вместе с товарищескими поединками дали нам некоторые подсказки, как поступить в финальном турнире.

— Каков сильнейший элемент игры вашей команды?

— У молодежной сборной Украины много сильных сторон. К примеру, опыт тех исполнителей, которые уже играли в основном составе национальной команды. Это очень важно, ведь означает, что они заслужили вызов первой сборной. Мы верим в силу и сплоченность нашей команды, что позволит достойно сыграть на этом турнире.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
11.06.2025 в 23:11
Сильна сторона молодіжки в тому, що її тренує Мельгоса, а не Ребров
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
11.06.2025 в 23:11
Сильна сторона молодіжки в тому, що її тренує Мельгоса, а не Ребров
Ответить
0
0

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