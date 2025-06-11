Украина U-21 – Дания U-21. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура молодежного ЕВРО
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 1-го тура чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Дании.
Финальная стадия молодежного Евро-2025 (U-21) пройдет с 11-го по 28-е июня в Словакии. На групповом этапе чемпионата подопечные Мельгосы встретятся с Финляндией, Нидерландами и Данией, при этом по две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал соревнования. Получится ли удачно стартовать? Каким футболистам доверится Унаи? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 12 июня – в 18:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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