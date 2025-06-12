Ярмолюк ответил, огорчился ли он из-за того, что его не вызвали на канадский турнир

Полузащитник молодежной сборной Украины поделился мнением о Евро и рассказал о своем физическом состоянии.

"Как чувствую себя после насыщенного сезона в АПЛ? Чувствую себя хорошо, готов к игре. Не хотел "Брентфорд" отпускать на Евро? Да, были проблемы со здоровьем, но сейчас все будет хорошо.

Подготовка прошла успешно. Матч против Испании был хорошим для нас, победа. С хорошим настроением идем на Евро. Думаю, что все сборные играют в полную силу, но мы сосредоточены на ближайшем матче".