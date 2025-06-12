Ярмолюк ответил, огорчился ли он из-за того, что его не вызвали на канадский турнир
В команде U-21 Егор будет нужнее
Фото: пресслужба УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины поделился мнением о Евро и рассказал о своем физическом состоянии.
"Как чувствую себя после насыщенного сезона в АПЛ? Чувствую себя хорошо, готов к игре. Не хотел "Брентфорд" отпускать на Евро? Да, были проблемы со здоровьем, но сейчас все будет хорошо.
Подготовка прошла успешно. Матч против Испании был хорошим для нас, победа. С хорошим настроением идем на Евро. Думаю, что все сборные играют в полную силу, но мы сосредоточены на ближайшем матче".
"Огорчился ли от того, что не получил вызов в национальную команду на июньские игры? Конечно, нет. Это престижный турнир, на котором хочется сыграть.
Дания? Мы готовимся к каждой команде индивидуально, но все равно сосредоточены на нашей игре. Самое важное – победить”, – заявил футболист.
Егор провел в квалификации молодежного Евро 9 матчей (1 гол, 1 ассист).
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