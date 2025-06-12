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Ярмолюк ответил, огорчился ли он из-за того, что его не вызвали на канадский турнир

Молодежная сборная Украины
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В команде U-21 Егор будет нужнее

Ярмолюк ответил, огорчился ли он из-за того, что его не вызвали на канадский турнир

Фото: пресслужба УАФ

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Полузащитник молодежной сборной Украины поделился мнением о Евро и рассказал о своем физическом состоянии.

"Как чувствую себя после насыщенного сезона в АПЛ? Чувствую себя хорошо, готов к игре. Не хотел "Брентфорд" отпускать на Евро? Да, были проблемы со здоровьем, но сейчас все будет хорошо.

Подготовка прошла успешно. Матч против Испании был хорошим для нас, победа. С хорошим настроением идем на Евро. Думаю, что все сборные играют в полную силу, но мы сосредоточены на ближайшем матче".

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"Огорчился ли от того, что не получил вызов в национальную команду на июньские игры? Конечно, нет. Это престижный турнир, на котором хочется сыграть.

Дания? Мы готовимся к каждой команде индивидуально, но все равно сосредоточены на нашей игре. Самое важное – победить”, – заявил футболист.

Егор провел в квалификации молодежного Евро 9 матчей (1 гол, 1 ассист).

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молодежная сборная Украины Егор Ярмолюк
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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