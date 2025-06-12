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Бражко: На Евро слабых команд не бывает, поэтому, думаю, нам будет тяжело

Молодежная сборная Украины

Хавбек сборной Украины U-21 высказался перед первым матчем на чемпионате Европы

Бражко: На Евро слабых команд не бывает, поэтому, думаю, нам будет тяжело

Фото: пресслужба УАФ

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Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Владимир Бражко поделился мыслями накануне старта Евро-2025.

"Очень сильная группа, каждый соперник по-своему силен. Мы на сегодня разбирали только Данию. Сейчас самая главная игра - ближайшая. Уже после нее будем изучать следующих оппонентов. На Евро слабых команд не бывает, поэтому, думаю, нам придется тяжело. Никто не приехал сюда просто так.

Не хочу выделять никого из датчан. Это сборная, сильная командной игрой, с мощным прессингом. Но и нам хочется продемонстрировать лучшие качества и победить. Надеюсь, так и получится.

Многие украинцы, к сожалению, переехали сюда из-за войны. Я надеюсь, что мы поднимем им настроение и подарим не только тем, кто придет на стадион, но и тем, кто будет болеть в Украине, победу.

Мы живем не в городе и сюда добирались целый час. На самом деле Словакия - очень красивая страна. Я здесь бывал не раз, два года назад мы играли с Турцией. Здесь много украинцев, и я надеюсь на прекрасную атмосферу на стадионе", - сказал Бражко.

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Напомним, уже сегодня 12 июня подопечные Унаи Мельгосы сыграют свой первый матч на чемпионате Европы-2025. Соперником сине-желтых будет команда Дании.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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