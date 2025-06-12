Украина U-21 - Дания U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2025

Сегодня, 12 июня молодежная сборная Украины начнет свои выступления на чемпионате Европы-2025 среди игроков до 21 года. В стартовом туре подопечные Унаи Мельгосы сыграют с ровесниками из Дании.

Поединок пройдет в словацком городе Прешов на стадионе "Татран Арена".

Напомним, в последнем спарринге перед Евро-2025 сборная Украины U-21 вырвала победу над Испанией U-21 (1:0).

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Евро-2025 (U-21). Финальный турнир. Группа D, 1-й тур

12.06.2025

Прешов, "Татран Арена"

Украина U-21 19:00 Дания U-21

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1, Суспільне (канал Перший + сайт Суспільне спорт)