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Украина U-21 - Дания U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2025

Молодежная сборная Украины

Украина U-21 - Дания U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.06.2025⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Украина U-21 - Дания U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2025

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Сегодня, 12 июня молодежная сборная Украины начнет свои выступления на чемпионате Европы-2025 среди игроков до 21 года. В стартовом туре подопечные Унаи Мельгосы сыграют с ровесниками из Дании.

Поединок пройдет в словацком городе Прешов на стадионе "Татран Арена".

Напомним, в последнем спарринге перед Евро-2025 сборная Украины U-21 вырвала победу над Испанией U-21 (1:0).

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Смотреть игру можно на MEGOGO Футбол 1, а также на телеканале Перший и сайте Суспільне Спорт.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Евро-2025 (U-21). Финальный турнир. Группа D, 1-й тур
12.06.2025
Прешов, "Татран Арена"
Украина U-21 19:00 Дания U-21
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1, Суспільне (канал Перший + сайт Суспільне спорт)

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Трансляция матча Украина U-21 – Дания U-21
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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