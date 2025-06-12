Форвард Украины U-21: Сделаем все, чтобы начать Евро с положительного результата

Нападающий молодежной сборной Украины U-21 Богдан Вьюнник поделился ожиданиями от стартового матча на Евро-2025 против Дании.

– Богдан, сегодня стартует Евро, как настроение?

– Настроение отличное, все готовы. Будем стараться показать свой уровень.

– Первый ваш матч против Дании. Что скажешь об этом оппоненте?

– Как всегда, когда мы говорим о северных европейских сборных, то это мощная команда, с физически сильными исполнителями в составе, но при этом они играют в содержательный футбол. Мы смотрели их матч против испанцев, где наш соперник играл на равных с авторитетной сборной. Поэтому, я уверен, что нас ждет очень сложная игра, в которой на первом месте будет стоять результат.

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– Если я правильно понимаю, то Унаи Мельгоса хочет, чтобы команда контролировала мяч.

– Это наша одна из главных целей на этот поединок. Впрочем, для меня Унаи Мельгоса такой тренер, который очень сильно понимает тонкости игры. Контроль мяча ради контроля, это не футбол. Он всегда говорит нам, что мяч нужно контролировать с умом, матчи выигрывают, когда забивают голов больше, чем пропускают.

– Победа в первом матче, это большой залог успеха в групповом раунде?

– Учитываю свой футбольный опыт, могу сказать, что, как турнир начнешь, так его и закончишь. Когда плохо начинаешь потом сложно собраться, поэтому мы сделаем все, чтобы начать турнир с положительного для себя результата.

– В Словакии будет много болельщиков нашей сборной. Что ты можешь им сказать, а также тем, кто будет переживать в Украине?

– Мы очень ждем наших болельщиков на стадионе. А тем зрителям, которые будут следить за нами дома, могу откровенно сказать, что мы будем играть за наш флаг, за самых лучших и самых смелых людей на земле, - сказал Вьюнник для Sport.ua.