Михалик - о молодежке Украины: По именам выглядит мощно

Бывший защитник национальной сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями от выступления молодежной команды "сине-желтых" U-21 на Евро-2025.

"Нынешняя "молодежка" по именам выглядит вот именно мощно. Большинство ребят из команды Мельгосы на клубном уровне играет в основе своих команд, а некоторые даже являются лидерами, например Ванат из киевского "Динамо". Владислав уже и за национальную сборную успел поиграть, и забивал за главную команду нашей страны, и два сезона подряд боролся за звание лучшего бомбардира УПЛ.

Игроки молодежки должны прекрасно понимать, что на Евро легко не будет, что они будут представлять в Словакии нашу страну, будут биться за ее честь. Тем более в нынешнее время, когда идет кровопролитная война против россиян. Именно спорт, футбольные матчи наших сборных или бои Усика, дают нам сейчас хоть на час-полтора выдохнуть, отдохнуть, оторваться от этих всех ужасов.

Как-то ездил на передовую к нашим бойцам на фронте, когда именно был матч сборной, не помню, какой именно, то, поверьте, ребята с огромным удовольствием смотрят. Кто-то на ноутбуках, кто-то на телефонах, к старлинкам присоединяются, болеют всей душой.

Поэтому, повторюсь, игроки украинской молодежки должны понимать где они играют, на каком уровне, и за что они играют - честь нашего государства, прежде всего", - считает Михалик.