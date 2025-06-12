  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. "Сделаем все, что в наших силах, но...". Мельгоса дал комментарий перед первой игрой Украины U-21 на Евро

В тренде

"Сделаем все, что в наших силах, но...". Мельгоса дал комментарий перед первой игрой Украины U-21 на Евро

Молодежная сборная Украины

Будет непросто

"Сделаем все, что в наших силах, но...". Мельгоса дал комментарий перед первой игрой Украины U-21 на Евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился ожиданиями от выступления своих подопечных на Евро-2025 (U-21).

- Два года назад молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня играла в полуфинале Евро. Какой потенциал и амбиции вашей команды?

- Да, я помню это Евро, ведь лично наблюдал за командой. Сборная хорошо показала себя во время турнира и проделала отличную работу.

Для меня оценка команды - это не только результат на Евро, но и весь двухлетний процесс отбора. Имею в виду развитие игроков и футбол, в который они играют. Например, недавно мы встретились с Испанией - очень сильной командой. И мы увидели, что наши игроки могут соревноваться с испанцами. Это также часть этого процесса. Мы рады, что получили такой опыт.

На Евро мы хотим придерживаться своих идей и принципов игры, чтобы футболисты продолжали расти и верить в себя. И чтобы в будущем они могли быстро адаптироваться к новой среде и делать следующие шаги на пути к первой сборной.

Конечно, все футболисты, тренерский штаб и персонал сборной хотят показать лучший результат - выйти в финал и выиграть Евро. Сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь максимума и осуществить наши желания. Но следует понимать, что это большой турнир, где сыграют очень сильные команды. Посмотрим, как все сложится, - сказал испанец.

Сегодня Украина сыграет в первом туре группового этапа Евро с Данией. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.

Читайте такжеБражко: На Евро слабых команд не бывает, поэтому, думаю, нам будет тяжело

По теме
yellow-arrow
Форвард Украины U-21: Сделаем все, чтобы начать Евро с положительного результата
yellow-arrow
Михалик - о молодежке Украины: По именам выглядит мощно
yellow-arrow
"Из группы должна выходить однозначно". Эксперт сделал прогноз на выступление Украины U-21 на Евро
Украина U-21 Унаи Мельгоса Дания U-21 Евро 2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости