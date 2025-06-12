"Сделаем все, что в наших силах, но...". Мельгоса дал комментарий перед первой игрой Украины U-21 на Евро

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился ожиданиями от выступления своих подопечных на Евро-2025 (U-21).

- Два года назад молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня играла в полуфинале Евро. Какой потенциал и амбиции вашей команды?

- Да, я помню это Евро, ведь лично наблюдал за командой. Сборная хорошо показала себя во время турнира и проделала отличную работу.

Для меня оценка команды - это не только результат на Евро, но и весь двухлетний процесс отбора. Имею в виду развитие игроков и футбол, в который они играют. Например, недавно мы встретились с Испанией - очень сильной командой. И мы увидели, что наши игроки могут соревноваться с испанцами. Это также часть этого процесса. Мы рады, что получили такой опыт.

На Евро мы хотим придерживаться своих идей и принципов игры, чтобы футболисты продолжали расти и верить в себя. И чтобы в будущем они могли быстро адаптироваться к новой среде и делать следующие шаги на пути к первой сборной.

Конечно, все футболисты, тренерский штаб и персонал сборной хотят показать лучший результат - выйти в финал и выиграть Евро. Сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь максимума и осуществить наши желания. Но следует понимать, что это большой турнир, где сыграют очень сильные команды. Посмотрим, как все сложится, - сказал испанец.