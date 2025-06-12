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Мельгоса: Почему Хлань и другие игроки не в заявке на Евро? Потому что я выбрал других

Молодежная сборная Украины
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Заявка на турнире не может превышать 23 игрока

Мельгоса: Почему Хлань и другие игроки не в заявке на Евро? Потому что я выбрал других

Фото: Instagram

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал, почему не включил в заявку на Евро хавбека "Лехии" Максима Хланя.

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– Когда вы назвали состав на Евро, то многие болельщики писали об отсутствии Максима Хланя. Можете прокомментировать это решение?

– Я не очень люблю слишком много говорить о молодых футболистах. На самом деле я общался с тренерами молодежных команд, в частности с U-19. Не стоит много говорить о молодых игроках, ведь они еще не профессионалы. Это нужно, чтобы не оказывать на них дополнительного давления.

В этом случае речь идет о профессионале, поэтому я отвечу. Не только Хлань не попал в заявку на Евро, но и другие игроки. У меня были личные разговоры с ними по видеосвязи. Например, с Федором, Краснопиром, Мельниченко и другими ребятами, которые были с нами во время отбора. И Хлань среди них.

Почему он и другие не в заявке? Потому что я выбрал других. Главная причина – я могу взять только 23 футболистов. Я анализировал каждого: их форму, как они провели сезон, прогресс, и на этом основании принял решение. На позицию Хланя претендовало четверо игроков. Он провел с нами несколько месяцев, показал себя с лучшей стороны и очень помог нам. Но в этот момент и для этой команды мой выбор пал на другого футболиста.

У меня нет сомнений, что Хлань – отличный футболист с потенциалом в будущем выступать за национальную сборную. Просто в этот раз я решил взять другого игрока. Как я всегда говорю: если я беру одного, другого нужно исключить. Заявка на Евро ограничиваются лимитом в 23 игрока.

У меня был видеозвонок с Максимом, чтобы объяснить свое решение. Он пожелал нам лучшего результата на Евро, а я пожелал ему всего лучшего в футболе, - сказал Мельгоса.

Напомним, сегодня, 12 июня сборная Украины U-21 начнет выступления на Евро-2025 матчем против Дании. Начало - в 19:00.

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Украина U-21 молодежная сборная Украины Унаи Мельгоса Максим Хлань
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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