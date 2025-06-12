"Пусть названия стран не вводят вас в заблуждение". Мельгоса оценил будущего соперника Украины на Евро

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса охарактеризовал игру сборной Дании U-21 перед очной встречей на Евро-2025.

"Дания - очень хорошая команда. Могу сказать, что это очень структурированная сборная, которая способна делать разные вещи на поле. Возможно, люди могут где-то недооценивать Данию или Финляндию, но пусть названия стран не вводят вас в заблуждение.

Финляндия обыграла Германию, которая победила нас в товарищеском матче, когда я только возглавил молодежку. Все 16 сборных на Евро - сильные и имеют чем удивить.

Мы просматривали своих соперников и готовились к турниру в двух направлениях. Первый - это подготовка нашего стиля игры, нашей идентичности и "ДНК" как игроков так и команды. А второе направление - это подготовка к конкретному сопернику. Мы должны знать, с кем будем играть. Мы пытаемся понять, какие их слабые и сильные стороны. И работаем над тем, чтобы использовать это в игре.

Мы действительно сделали много работы заранее. Как мы говорили выше, у нас не будет столько времени, сколько мы хотели бы иметь. Поэтому готовимся ко всем матчам заранее. Впрочем, наши соперники делают это так же. Также мы должны быть готовыми адаптироваться, если что-то изменится во время тренировочного сбора", - сказал специалист.