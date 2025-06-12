Вьюнник: Сейчас много ожиданий от нашей молодежки, но футбол - непредсказуемая игра

Нападающий м олодежной сборной Украины U-21 Богдан Вьюнник поделился ожиданиями от Евро-2025, в котором наша команда сегодня стартует матчем с Данией.

– Какая вообще цель стоит перед командой?

– Двигаться постепенно. Сейчас у сборной Украины важнейший поединок против Дании. А уже дальше будем отталкиваться.

– Ты же, наверное, знаешь о самом большом успехе молодежной сборной на Евро, это когда в 2006 году команда добралась до финала. Сейчас, на твой взгляд, по потенциалу мы можем достичь как минимум этой цели?

– Я понимаю, что сейчас много ожиданий от нашей команды, но очень не хочется об этом говорить, потому что футбол непредсказуемая игра. Можно ставить минимальные задачи и дойти до финала, а можно поставить цель – выиграть турнир, а на самом деле не выйти из группы. Я останусь со скромным мнением, что самый главный матч, это следующий.

– Вообще, в чем сила нынешней украинской "молодежки"?

– Прежде всего в коллективе и в индивидуальном мастерстве футболистов. Сейчас в нашей команде почти все игроки в тонусе, имея игровую практику в своих командах, а это очень важно.

– Какой твой самый памятный матч за молодежную сборную Украины?

– Наверное, это матч прошлого Евро против Испании на групповой стадии. Мы тогда с этим грозным соперником сыграли вничью – 2:2, а мне посчастливилось отличиться забитым мячом.