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Наш первый матч на Евро. Стартовые составы на поединок Украина U-21 - Дания U-21

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Наш стартовый матч на Евро

Наш первый матч на Евро. Стартовые составы на поединок Украина U-21 - Дания U-21

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 июня, молодежная сборная Украины U-21 матчем с Данией стартует в группе Евро-2025.

Матч начнется в 19:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украина: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Козик, Роман, Бражко, Очеретько, Рубчинский, Волошин, Брагару, Ванат

Запасные: Ермаков, Крапивцов, Крупский, Михавко, Смоляков, Квасница, Вьюнник, Салюк, Ярмолюк, Яцик, Царенко, Велетень

Дания: Юнгдаль, Виктор Йенсен, Нильсен, Кристинсен, Гоэй, Серенсен, Чуквувни, Бевинг, Исак Йенсен, Квистгорден, Хардер

Запасные: Люкке, Сандер, Осула, Т. Йоргенсен, Хей, О. Хейлунн, Нарти, О. Фрауло, Йелерт, Бишофф, Отоа, Адельгор

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча Украина U-21 - Дания U-21.

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Комментарии
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Don_Benito (Буча)
12.06.2025 в 17:59
нещерет - слабка ланка. В кожному матчі якогось коника викидає... Єрмаков у матчі з іспанцями виглядав значно сильніше
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Комментарии 1
Don_Benito (Буча)
12.06.2025 в 17:59
нещерет - слабка ланка. В кожному матчі якогось коника викидає... Єрмаков у матчі з іспанцями виглядав значно сильніше
Ответить
1
0

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