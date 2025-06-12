Наш первый матч на Евро. Стартовые составы на поединок Украина U-21 - Дания U-21
Наш стартовый матч на Евро
uaf.ua
Сегодня, 12 июня, молодежная сборная Украины U-21 матчем с Данией стартует в группе Евро-2025.
Матч начнется в 19:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украина: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Козик, Роман, Бражко, Очеретько, Рубчинский, Волошин, Брагару, Ванат
Запасные: Ермаков, Крапивцов, Крупский, Михавко, Смоляков, Квасница, Вьюнник, Салюк, Ярмолюк, Яцик, Царенко, Велетень
Дания: Юнгдаль, Виктор Йенсен, Нильсен, Кристинсен, Гоэй, Серенсен, Чуквувни, Бевинг, Исак Йенсен, Квистгорден, Хардер
Запасные: Люкке, Сандер, Осула, Т. Йоргенсен, Хей, О. Хейлунн, Нарти, О. Фрауло, Йелерт, Бишофф, Отоа, Адельгор
Напомним, что UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Вернулись три команды из Первой Лиги. Определились все участники Второй Лиги ПФЛ сезона 2025/26
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Cборная Украины U-21 прибыла в Словакию и уже готовится к первому матчу на Евро
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
Комментарии 1