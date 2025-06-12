Несмотря на поражение. Очеретько признан лучшим игроком матча Украина U-21 - Дания U-21
Отдал два ассиста
Петр Шлонка
Молодежная сборная Украины U-21 на Евро-2025 стартовала матчем с Данией.
Поеди нок вышел голевым и интересным, но не в нашу пользу – сборная Украины дважды вела в счете, но датчане дважды отыгрывались и
При этом, лучшим игроком матча был признан хавбек сборной Украины Олег Очеретько, который отдал оба ассиста на голы нашей команды.
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