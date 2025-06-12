Волошин: Немного не повезло, Дания – хорошая команда

Вингер молодежной сборной Украины Назар Волошин подвел первый матч нашей команды на Евро-2025, в котором украинцы проорали Дании 2:3 .

"Очень тяжелый матч, отдали все силы. Немного не повезло, но Дания – хорошая команда. Будем работать дальше.

Мой гол? Забил Очеретько по сути, я просто не видел и добил. Он не обиделся, все нормально.

Не могу сказать, что не хватало сил, но не всегда успевали за Данией, которая подняла темп. Теперь думаем про следующий матч, продолжаем работать", – сказал Волошин.